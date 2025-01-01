В Перми согласовали постройку четырёхэтажного ЖК за ТЦ «Январский» Заявление было рассмотрено 14 августа на ПЗЗ Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено минимуществом Пермского края

В комиссию по застройке и землепользованию при краевом минимущества поступило заявление о смене зонирования на ул. Январской в Орджоникидзевском районе Перми. Планируется, что на месте появится четырёхэтажный ЖК. Соответствующее заявление предпринимателей Михаила Коротаева, Александра Ларионова и Ксении Луковой было рассмотрено на заседании ПЗЗ 14 августа.

Площадь территории — 7,1 тыс. кв. м. Представитель минимущества отметила, что исключение участка из подзоны в три этажа малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3 необходимо для строительства четырёхэтажного многоквартирного дома со встроенными помещениями и автостоянкой. Члены комиссии согласовали проект.





Участок за ТЦ «Январский» с 2019 года находится в общей долевой собственности.





Напомним, заявление предпринимателей об исключении участка из подзоны в три этажа в территориальной зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3 было рассмотрено ещё в апреле этого года.





Как указано на сайте checko.ru, предприниматели Михаил Коротаев и Александр Ларионов являются соучредителями управляющей компании «Уралгрупп» и строительной фирмы ООО «Рестарт». Ещё один соучредитель и руководитель организаций — Денис Луков, ему принадлежит компания по добыче нефти и нефтяного (попутного) газа ООО «Аспект-Профит», также он руководит жилищно-строительным кооперативом «Январский». Ксения Лукова — индивидуальный предприниматель, занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

