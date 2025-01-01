За ТЦ «Январский» в Перми построят ещё один малоэтажный жилой комплекс Высота зданий составит четыре этажа Поделиться Твитнуть

Фото: публичная кадастровая карта

В микрорайоне Январском в Перми планируется строительство ещё одного малоэтажного жилого комплекса. На мартовском заседании комиссии по ПЗЗ было рассмотрено соответствующее заявление предпринимателей Михаила Коротаева, Александра Ларионова и Ксении Луковой.

Как сообщила представитель минимущества Прикамья, предприниматели попросили исключить участок за ТЦ «Январский» в Орджоникидзевском районе площадью 7,1 тыс. кв. м из подзоны в три этажа в территориальной зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3. При этом данной зоной предусматривается максимальная высота застройки — в четыре этажа. Документацией планировки территории здесь предусмотрено возведение объектов до четырёх этажей.

В данный момент установлен вид разрешённого использования — административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и спортивные объекты. Участок расположен в границах улиц Январской и Кубанской, с 2019 года находится в общей долевой собственности. Территория входит в границы распространения требований к АГО.

Кроме того, рядом с объектом запланировано строительство ещё одного малоэтажного жилого комплекса. Проект будет реализован ГК «Мегаполис» на ул. Верхне-Вишерской, 40. По данным «Домклик», ЖК получит название «Настроение». Его высотность — пять этажей, один из которых — подвальный. Завершение намечено на четвёртый квартал 2026 года.

Как указано на сайте checko.ru, предприниматели Михаил Коротаев и Александр Ларионов являются соучредителями управляющей компании «Уралгрупп» и строительной фирмы ООО «Рестарт». Ещё один соучредитель и руководитель организаций — Денис Луков, ему также принадлежит компания по добыче нефти и нефтяного (попутного) газа ООО Аспект-Профит» и руководство жилищно-строительным кооперативом «Январским». Ксения Лукова — индивидуальный предприниматель, занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

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