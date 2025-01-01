Александру Бастрыкину доложат о деле с гибелью двух детей в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту гибели в Пермском крае двух несовершеннолетних.

Дело возбуждено по ст. 109, ч. 3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Предварительное следствие установило, что трагедия произошла, когда два десятилетних мальчика залезли на штабель спиленных деревьев, расположенный рядом с дорогой, ведущей в д. Лямино Чусовского округа. Обрушение брёвен привело к фатальным травмам детей.

Руководитель Следственного комитета поручил главе регионального управления СК России Денису Головкину представить доклад о продвижении в расследовании уголовного дела и выявленных деталях произошедшего.

