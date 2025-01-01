На севере Прикамья похоронят участника СВО из Гайн Владимира Базуева
Он погиб ещё осенью прошлого года
В зоне боевых действий СВО на Украине был убит уроженец Гайн Владимир Базуев. Об этом сообщается на официальной странице Совета ветеранов Гайнского муниципального округа в соцсетях.
Владимир родился 12 июня 1992 года. Служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты, был рядовым стрелком-помощником гранатомётчика и погиб 3 сентября прошлого года.
«Совет ветеранов, Боевое братство Гайнского района и военкомат выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Прощание с солдатом состоится 19 августа, в 13:30 в Доме культуры п. Гайны.
