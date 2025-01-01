В Прикамье в один день простятся с двумя многодетными отцами из Верещагинского округа Михаил Патраков и Роман Пономарёв погибли в зоне СВО Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В Верещагинском округе пройдут похороны двух солдат, погибших в ходе спецоперации на Украине. Михаил Патраков и Роман Пономарев будут похоронены на своей родине. Об этом сообщили представители местной администрации в социальных сетях.

Михаил Патраков родился в деревне Соколово в 1993 году. После окончания школы он учился в Верещагинском многопрофильном техникуме, затем — в Перми. Михаил получил специальность автослесаря и работал водителем. В СВО он участвовал в качестве командира отделения — командира боевой машины второго мотострелкового отделения. У него остались жена, трое детей и родители.

Роман Пономарев родился в селе Путино в 1986 году. Он работал в строительстве, а затем в ООО «Агрозаполье». В зоне СВО он служил рядовым, заместителем командира взвода, и погиб 14 июля 2025 года. У военнослужащего также остались жена, трое детей, родители и другие родственники.

Похороны обоих военнослужащих состоятся 18 августа. Прощание с Михаилом Патраковым пройдет в Соколовском доме культуры в 10:00, а с Романом Пономаревым — в Доме культуры села Путино в 13:00.

Администрация Верещагинского округа выразила глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.