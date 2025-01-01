В мэрии Перми прокомментировали перекрытие жильцами дороги в Верхней Курье Речь идёт об улице ДОС, 1 Поделиться Твитнуть

В администрации Мотовилихинского района «Новому компаньону» сообщили, что жители многоквартирного дома по ул. ДОС, 1 ограничили движение транспорта «в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий».

В мэрии также добавили, что к домам № 32 и 40а по ул. Ленской есть проезд по улице ДОС.





Напомним, ранее стало известно, что жильцы дома на ул. ДОС перерыли дорогу, чтобы ограничить проезд транспорта к соседним домам. При этом сообщалось, что перерытая дорога — единственный асфальтированный путь к двум многоквартирным домам. Кроме того, дорога также обеспечивает проезд для спецтехники, в том числе машин экстренных служб и транспорта для вывоза бытовых отходов.





Ранее «Новый компаньон» также писал , что на ул. Верхне-Курьинской в Мотовилихинском районе Перми завершились ремонтные работы. Полностью обновлён участок дороги от дороги Дружбы до ул. 2-я Линия.

