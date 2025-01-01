В Перми отремонтировали улицу Верхне-Курьинскую Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ул. Верхне-Курьинской в Мотовилихинском районе Перми завершились ремонтные работы. Полностью обновлён участок дороги от дороги Дружбы до ул. 2-я Линия. Данное обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», напомнили в Министерстве транспорта Пермского края.

В процессе ремонта исполнитель работ создал новые зоны с пешеходными дорожками возле остановки общественного транспорта «Улица Верхне-Курьинская», частично заменил бордюры, установил новые дорожные указатели и нанёс дорожную разметку.

Ул. Верхне-Курьинская находится на правом берегу р. Камы, в микрорайоне Верхняя Курья, который характеризуется активным ростом и возведением новых жилых домов.

В приёмочную комиссию входили в том числе представители краевой Общественной палаты Дмитрий Шешуков, Станислав Ольшанецкий и Дмитрий Аликин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.