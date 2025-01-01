Алёна Бронникова В рейтинге по доле высокооплачиваемых работников Прикамье потеряло четыре позиции Регион занял 42 место Поделиться Твитнуть

В Прикамье доля работающего населения с высокой зарплатой снизилась за год на 0,4 п.п. Согласно данным исследования РИА Новости, в 2025 году количество работников с зарплатой выше общероссийской составило 22,8%, тогда как в прошлом году показатель сложился в 23,2%.

Доля работников с зарплатой выше двух средних по стране в текущем году составила 3,2%, что почти в два раза ниже, чем годом ранее. В 2024 году более двух общероссийских зарплат получали 6% жителей Прикамья.

В общем рейтинге регионов по доле работающих с высокой зарплатой Пермский край занял 42 место, потеряв четыре позиции. Лидерами по-прежнему остаются добывающие субъекты РФ: ЯНАО — 66,5% работников с зарплатой выше средней по стране, Чукотский АО — 55,1%, ХМАО — 52,7%, Магаданская область — 52,5% и Ненецкий АО — 52,3%.

В столичных регионах доля высокооплачиваемых работников также оказалась высокой, что обеспечило позиции в топ-20. В Москве 46,3% жителей получают зарплаты выше среднероссийских (7 место), в Петербурге — 44,9% (8 место), в Ленинградской области — 36,2% (15 место), в Московской области — 36% (16 место).

В аутсайдерах общероссийского рейтинга оказались северокавказские республики: Ингушетия — 6%, Чечня — 6,1%, Кабардино-Балкария — 8,1%, Дагестан — 8,3% и Калмыкия — 8,4%. В целом по стране доля населения с зарплатой выше среднего составляет 32,4%, с зарплатой выше двух средних — 8%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.