Алёна Бронникова В рейтинге регионов по уровню зарплат Пермский край занял 38 место Всего 23,2% пермяков получают зарплаты выше средней по стране Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам исследования РИА Новости, Пермский край оказался на 38 месте в рейтинге российских регионов по высоким зарплатам в 2024 году. Основным показателем ранжирования стала доля работающего населения в 85 субъектах с оплатой труда выше среднего показателя по стране с учётом различий в местных ценах.

Эксперты отметили, что на фоне кадрового дефицита с 2023 года на рынке труда выросла конкуренция между работодателями, что привело к росту зарплат. В прошлом году средняя зарплата по стране выросла на 14,5% до 74,8 тыс. руб. Во втором квартале 2024 года показатель достиг 86,5 тыс. руб.

Согласно представленным данным, в Прикамье зарплату выше среднероссийской получают 23,2% жителей. Количество жителей региона, зарплаты которых превышают размер двух средних по стране, составляет 6%.

Лидером в рейтинге стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля работников с зарплатой выше среднего составляет почти 66%, выше двух средних — 25,1%. В пятёрку также вошли Ханты-Мансийский АО, 54,2% жителей которого получают зарплаты выше среднероссийской, Магаданская область — 53,3%, Ненецкий АО — 52,3% и Чукотский АО — 51,8%.

Москва оказалась на шестом месте. Доля жителей с уровнем зарплат выше средней составила 45,7%, выше двух средних — 16%. Санкт-Петербург занял восьмое место (44,1% и 15,1%), Свердловская область заняла 26 место (27,2% и 7,6%).

На последней строчке рейтинга — Ингушетия, где жителей с высоким заработком оказалось всего 6,6%. Также среди регионов с самой низкой долей высокооплачиваемых сотрудников оказались Чечня (6,7%), Кабардино-Балкария (8,6%), Калмыкия (9,5%) и Дагестан (9,7%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в январе-августе 2024 года средняя предлагаемая зарплата для педагогов в Пермском крае возросла на 22%. Сумма составила 35,5 тыс. руб. В целом за этот период работодатели разместили 1,2 тыс. вакансий для учителей, что соответствует АППГ.

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