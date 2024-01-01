Зарплата педагогов в Прикамье за год выросла на 22% Количество вакансий не изменилось Поделиться Твитнуть

С начала января и до конца августа 2024 года работодатели в Пермском крае разместили 1,2 тыс. вакансий для учителей, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. При этом средняя предлагаемая зарплата для педагогов возросла на 22% и составила 35 500 рублей, сообщает hh.ru.

В целом, по информации сервиса «Люди в цифрах», диапазон средних зарплат учителей в России колебался от 34,5 до 70 тыс. руб. Самые высокие заработки отмечаются в Москве, где работодатели предлагают в среднем 75,2 тыс. руб. На втором месте находится Камчатский край с 75 тыс. руб., а третье место делят Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика (по 72 тыс. руб.).

Основные запросы касаются педагогов с опытом работы от одного до трёх лет — таких предложений 47%. Процент вакансий для начинающих учителей увеличился с 33% до 37%.

Большинство вакансий открыты онлайн-школами и центрами дополнительного образования. Самый высокий спрос там на учителей иностранных языков и программирования. В традиционных школах предложения встречаются реже, но перед началом учебного года также увеличивается количество открытых вакансий. Наиболее востребованы учителя математики (16% вакансий), английского языка (5%), физики (3%).





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