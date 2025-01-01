Здание бывшего профтехучилища в Перми сохранят для образовательной деятельности Оно находится на улице Розалии Землячки Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья 14 августа обратилось в комиссию по землепользованию и застройке с просьбой включить в зону ограничений территорию бывшего профтехучилища на ул. Розалии Землячки, 11 для сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений.

Представитель Минимущества на ПЗЗ отметила, что на территории находится учебный корпус, и с целью его сохранения необходимо наложить зону ограничений.





Напомним, власти региона стремятся к возвращению учебного корпуса, общая площадь которого составляет 4541,6 кв. м, а также прилегающего земельного участка площадью 5666 кв. м, из федеральной собственности в краевую. Более десяти лет назад указанное строение было передано пермскому филиалу Высшей школы экономики (в федеральную собственность) для использования в образовательных целях. Однако учебное заведение не использовало его по назначению и впоследствии отказалось от права собственности на здание.





Росимущество, в свою очередь, приняло решение о выставлении объекта на аукцион с начальной стоимостью 96,3 млн руб. В Минимущества подчеркнули, что здание должно быть передано в собственность региона, и что объекты, предназначенные для образовательной деятельности, не подлежат приватизации.





До вынесения окончательного судебного решения суд запретил Территориальному управлению Росимущества в Пермском крае осуществлять продажу земельного участка и здания, а также проводить регистрацию перехода прав собственности на них. Таким образом, торги по зданию профтехучилища, запланированные на весну текущего года, приостановлены до завершения судебного процесса.

