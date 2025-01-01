Осуждённая за махинации с субсидиями жена прикамского фермера выплатила 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 1,5 млн руб. с супруги местного фермера за четыре эпизода мошеннических действий.

Как установил суд, женщина на протяжении пяти лет обманным путём получала дополнительные средства из Министерства агропромышленного комплекса Пермского края. Она преднамеренно предоставляла неверные сведения о количестве крупного рогатого скота и объёмах производства молока на ферме. Подделывая документацию, она стремилась увеличить размер субсидий, ежегодно выделяемых из регионального бюджета. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 7,5 млн руб., которые были потрачены по её усмотрению.

В ходе расследования по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что фактическое количество коров на ферме составляло не более 108 голов, причём только 49 из них были помесными, за которых и полагались выплаты. В то же время, в официальных заявлениях указывались данные о 217-229 головах. Также были искусственно завышены показатели производства и реализации молока мужем обвиняемой, который являлся индивидуальным предпринимателем. Следствие доказало четыре случая предоставления ложной информации должностным лицам с целью обмана. Суд назначил женщине штраф 1,5 млн руб.

Исполнительный лист в отношении осужденной был направлен в районное отделение судебных приставов. Должница была уведомлена о начале исполнительного производства и предупреждена о том, что в случае неуплаты штрафа в течение 60 дней штраф будет заменён на более строгое наказание. Для обеспечения исполнения решения суда были арестованы денежные средства на её банковских счетах, а также введен запрет на выезд за границу.

Как отметили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю, во избежание ухудшения своего положения женщина выплатила всю сумму штрафа в установленный срок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.