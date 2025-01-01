В Прикамье жену фермера осудили за махинации с субсидиями на поддержку животноводства Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Ленинском районном суде Перми завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 61-летней женщины, являющейся супругой руководителя одного из крестьянских (фермерских) хозяйств Пермского края. Она обвинялась в совершении четырёх эпизодов мошенничества, квалифицированных по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что с 2020 по 2023 год подсудимая систематически предоставляла в Министерство агропромышленного комплекса Пермского края заведомо ложные сведения о численности скота в фермерском хозяйстве, а также однажды предоставила недостоверные данные об объёмах производства и реализации молока.

На основании этих документов глава фермерского хозяйства получил субсидии в рамках региональной программы развития АПК для компенсации части затрат на содержание крупного рогатого скота мясных пород и поддержку молочного производства на общую сумму более 8 млн руб. Супруга фермера, имея доступ к счетам хозяйства, распоряжалась этими средствами по своему усмотрению.

В суде подсудимая признала свою вину и пояснила, что её супруг, глава фермерского хозяйства, из-за доверительных отношений никогда не проверял финансовые документы, включая заявки на получение субсидий. Фактическое поголовье скота в хозяйстве с 2018 по 2024 год не превышало 108 голов, тогда как в заявках на субсидии указывалось более 200.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа 1,5 млн руб. Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённой в пользу Министерства агропромышленного комплекса Пермского края 7,5 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причинённого преступлениями.

Приговор вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.