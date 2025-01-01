Опубликованы фото с места гибели детей под брёвнами в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета Пермского края распространило фото с места гибели несовершеннолетних в Чусовом.

Напомним, предварительное следствие установило, что двое десятилетних мальчиков проникли на территорию, где складировался срубленный лес. Эта территория располагалась недалеко от дороги, ведущей в д. Лямино Чусовского округа. В результате обрушения бревен дети получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности двум лицам.

В настоящее время на месте трагедии продолжают работать сотрудники следственных органов. Они проводят детальный осмотр территории, назначают необходимые судебно-медицинские экспертизы, опрашивают свидетелей и возможных очевидцев. Ведется активная работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и выявлению лиц, ответственных за случившееся. Собираются и фиксируются доказательства для дальнейшего разбирательства.

