Суд отказал властям Перми в сносе ещё одного ТЦ на шоссе Космонавтов 

Представители администрации Индустриального района не явились на заседание

Поделиться
Суд идёт

  Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил иск администрации Индустриального района Перми о демонтаже торгового центра на ш. Космонавтов, 240 (ранее известного как гипермаркет «Виват»). Иск был оставлен судом без рассмотрения. Согласно информации на сайте суда, представители районных властей игнорировали судебные заседания, а владельцы здания не настаивали на продолжении рассмотрения дела.

Напомним, в ноябре 2024 года администрация Индустриального района подала иск в суд, требуя признать трехэтажный торговый центр площадью 6808,2 кв. м по ш. Космонавтов, 240 самовольной постройкой и обязать его снести. Ответчиком по делу выступил ИП Абдусалим Каландаров.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», в здании расположены магазины «Доброцен», «Маркер Игрушка» и «Мир».

Напомним, в июле аналогичное решение было принято судом по иску администрации района о сносе другого торгового центра — по ш. Космонавтов, 188, также из-за неявки представителей администрации на заседания.

Всего же в конце года администрация Индустриального района обратилась в суд с пятью исками к владельцам недвижимости в Верхних Муллах. Мэрия потребовала признать незаконными и снести здания, расположенные по ш. Космонавтов, 172, 186, 188 и 240, в которых находятся магазин «А.В.Т.-Спорт», торговый центр и салоны по продаже мебели. Данные объекты находятся в непосредственной близости от планируемого строительства двухуровневой развязки. Администрация поясняла, что в отношении указанных зданий были выявлены нарушения в оформлении документов о праве собственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться