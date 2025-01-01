Суд отказал властям Перми в сносе ещё одного ТЦ на шоссе Космонавтов Представители администрации Индустриального района не явились на заседание Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил иск администрации Индустриального района Перми о демонтаже торгового центра на ш. Космонавтов, 240 (ранее известного как гипермаркет «Виват»). Иск был оставлен судом без рассмотрения. Согласно информации на сайте суда, представители районных властей игнорировали судебные заседания, а владельцы здания не настаивали на продолжении рассмотрения дела.

Напомним, в ноябре 2024 года администрация Индустриального района подала иск в суд, требуя признать трехэтажный торговый центр площадью 6808,2 кв. м по ш. Космонавтов, 240 самовольной постройкой и обязать его снести. Ответчиком по делу выступил ИП Абдусалим Каландаров.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», в здании расположены магазины «Доброцен», «Маркер Игрушка» и «Мир».

Напомним, в июле аналогичное решение было принято судом по иску администрации района о сносе другого торгового центра — по ш. Космонавтов, 188, также из-за неявки представителей администрации на заседания.

Всего же в конце года администрация Индустриального района обратилась в суд с пятью исками к владельцам недвижимости в Верхних Муллах. Мэрия потребовала признать незаконными и снести здания, расположенные по ш. Космонавтов, 172, 186, 188 и 240, в которых находятся магазин «А.В.Т.-Спорт», торговый центр и салоны по продаже мебели. Данные объекты находятся в непосредственной близости от планируемого строительства двухуровневой развязки. Администрация поясняла, что в отношении указанных зданий были выявлены нарушения в оформлении документов о праве собственности.

