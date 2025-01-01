Прокуратура Прикамья взяла на контроль гибель двоих мальчиков из-за падения брёвен Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края начала проверку из-за смерти 10-летних мальчиков, на которых упали брёвна в Чусовом. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на контроль также поставлен ход расследования уголовного дела.

Напомним, в Чусовом Пермского края два 10-летних мальчика забрались на склад с брёвнами рядом с дорогой в сторону д. Лямино. Брёвна упали, а дети скончались на месте.





Следователь по Чусовому СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).





В данный момент на месте работают следователи, они назначают судебные экспертизы и допрашивают свидетелей и очевидцев. Кроме того, пресс-служба ведомства сообщает, что проводятся и другие проверки для установления всех обстоятельств инцидента, а также собирается и закрепляется доказательная база.

