Пермский «Амкар» на выезде обыграл нижегородскую «Волну»

Фото: ФК "Амкар"

Пермский ФК «Амкар» одержал победу на выездном матче — «красно-чёрные» обыграли нижегородский футбольный клуб «Волна».

Матч 17 тура Первенства Второй лиги Дивизиона между пермским «Амкаром» и футбольным клубом «Волна» прошёл в воскресенье, 17 августа, в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба «красно-чёрных», пермяки одержали победу со счётом 2:1.





Голами отметились Артём Котик и Даниил Зуев. Поддержать пермскую команду приехало 40 болельщиков из Перми.





Следующая игра «Амкара» пройдёт на выезде в Дзержинске в рамках второго раунда Кубка России. Соперником 20 августа станет «Химик».





Ранее «Новый компаньон» также писал, что Артём Котик , лучший снайпер ФК «Амкар», снова в составе команды. Как сообщили представители пермского клуба, арендное соглашение с футболистом продлено до конца текущего года.

