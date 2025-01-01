Лучший снайпер пермского «Амкара» Артём Котик возвращается в команду Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Артём Котик, лучший снайпер ФК «Амкар», снова в составе команды. Как сообщили представители пермского клуба, арендное соглашение с футболистом продлено до конца текущего года.

24-летний форвард впервые пополнил ряды «Амкара» на арендной основе в начале 2025 года. За первую половину сезона он принял участие во всех 13 играх, продемонстрировав впечатляющую результативность — 10 забитых мячей и две голевые передачи, что сделало его лидером команды по числу забитых голов. Болельщики также отметили его вклад, назвав игроком месяца в июне. После завершения первой части сезона он вернулся в «Нефтехимик», выступающий в Первой лиге.

В то же время, состав команды покинули Егор Никифоренко и Валерий Потороча — их контракты были расторгнуты по взаимному согласию.





