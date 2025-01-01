«Амкар Пермь» покидают Егор Никифоренко и Валерий Потороча Контракты расторгнуты по обоюдному согласию Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар"

Пермский футбольный клуб «Амкар» покинули двое игроков. Как сообщает пресс-служба «красно-чёрных», из команды ушли защитник Егор Никифоренко и полузащитник Валерий Потороча.

Отмечается, что контракты с футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.





«Спасибо за работу на играх, тренировках и сборах, парни! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — добавили в ФК «Амкар».





Напомним, ранее президент «Амкара» Дмитрий Мартынов заявлял, что во время летней паузы планируются изменения — команду покинут несколько игроков, ожидается усиление в каждой линии.





Мартынов также прокомментировал уход с поста главного тренера ФК «Амкар Пермь» Андрея Блажко. Он сообщил, что принятое решение не спонтанное, а основанное на итогах прошедших игр и мнении специалистов. В июле президент «Амкара» в Москве встречался с кандидатом на должность главного тренера.

