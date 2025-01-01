На этой неделе в Прикамье ожидается очередная волна магнитных бурь Их пик ожидается с 18 до 22 августа Поделиться Твитнуть

На этой неделе на Прикамье обрушится очередная волна магнитных бурь. Прогноз геомагнитной обстановки в регионах опубликовала платформа Time-in.

Интенсивность геомагнитных возмущений начнёт расти с 12:00 понедельника, 18 августа. Интенсивность вырастет с 4-х (малая геомагнитная буря) до 5-и (умеренная геомагнитная буря) к 21:00. Значение будет держаться до 15:00 вторника, 19 августа, а затем снизится до 4-х.





В среду, 20 августа, в 18:00 показатель упадёт до 3-х (слабая геомагнитная буря), но в четверг, 21 августа, вновь вырастет до 4-х и продлится до 15:00 пятницы, 22 августа. В 18:00 того же дня значение достигнет 2-х (небольшие возмущения).





Напомним, в периоды магнитных бурь многие люди отмечают скачки настроения и повышенную эмоциональную восприимчивость. Лицам, чувствительным к погодным изменениям, также советуют ограничить физические нагрузки и увеличить количество потребляемой жидкости.

