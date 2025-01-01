В начале мая на Прикамье обрушатся сильные магнитные бури Поделиться Твитнуть

Платформа Time-in информирует население ряда регионов РФ, в том числе Пермского края, о надвигающихся сильных геомагнитных возмущениях. Об этом пишет ВЕТТА.

До конца текущего месяца геомагнитное поле будет относительно спокойным, с колебаниями около двух баллов. Однако с 1 мая прогнозируется внезапное ухудшение ситуации: интенсивность возмущений может достигнуть 6 баллов в четверг, 1 мая, и в пятницу, 2 мая.

Известно, что в периоды магнитных бурь многие люди отмечают скачки настроения и повышенную эмоциональную восприимчивость. Для смягчения отрицательного воздействия рекомендуется избегать конфликтных ситуаций и обеспечить полноценный, здоровый сон. Лицам, чувствительным к погодным изменениям, также советуют ограничить физические нагрузки и увеличить количество потребляемой жидкости.

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