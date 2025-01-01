Родители первоклассников в Перми требуют места в лицее №10 через суд Они подали коллективный иск Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 29 родителей будущих первоклассников, которым не хватило мест в лицее №10 в ЖК «Погода», подали коллективный иск в Ленинский районный суд. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на Properm.

Напомним, изначально планировалось принять около 200 учеников, а затем число мест увеличили почти до 300, этого оказалось недостаточно. Теперь детям предстоит посещать школы, расположенные далеко от их места жительства. При этом строительство новых домов в жилом комплексе продолжается. В общей сложности около 150 детей не смогли попасть в лицей.





В департаменте образования Перми сообщили, что некоторые родители временно зарегистрировались по адресам, привязанным к лицею №10, чтобы получить преимущество при поступлении. Ранее некоторые из них отказались от зачисления, а оставшиеся места планируют распределить в пользу истцов.





Кроме того, в ведомстве отметили, что сейчас идёт строительство нового корпуса лицея на 543 места, что должно решить проблему нехватки мест.

