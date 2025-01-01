Дмитрий Малмыгин вновь избран председателем Пермского гарнизонного военного суда Указ подписал Владимир Путин Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Председателем Пермского гарнизонного военного суда назначен судья Дмитрий Малмыгин. Указ подписал президент Владимир Путин 16 августа.

Дмитрий Малмыгин с 1 октября 2018 года был временно исполняющим обязанности председателя Пермского гарнизонного военного суда. Обязанности судьи Пермского гарнизонного военного суда исполняет с 30 мая 1995 года. Прежний руководитель суда Дмитрий Каун сложил полномочия 20 сентября 2018 года, оставшись при этом судьёй.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в апреле 2025 года был сформирован состав президиума Совета судей. В него вошли Дмитрий Малмыгин, председатель Пермского военного гарнизонного суда, Алексей Крайнов, председатель Индустриального районного суда Перми, Анна Орлова, мировой судья судебного участка № 2 Мотовилихинского судебного района Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.