Алина Наумова В Прикамье объявили новый состав Совета судей Их выбрали на заседании Совета Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

На заседании 14-й конференции судей Пермского края были определены новые члены Совета судей в регионе. Их выбрали с помощью тайного голосования.

В последний день конференции была выбрана глава Совета судей — вновь Татьяна Журавлёва, заместитель председателя Пермского краевого суда.





Прямо во время конференции было проведено первое заседание, где избранными членами Совета утверждена кандидатура заместителя председателя. Ими стали Олег Попонин, судья Пермского краевого суда, Елена Кульбакова, заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края, и Дмитрий Данилов, председатель Пермского районного суда Пермского края.





Кроме того, был сформирован и состав президиума. В него вошли Дмитрий Малмыгин, председатель Пермского военного гарнизонного суда, Алексей Крайнов, председатель Индустриального районного суда Перми, Анна Орлова, мировой судья судебного участка № 2 Мотовилихинского судебного района Перми.





В июне этого года состоится ещё одно заседание, где выберут председателей профильных комиссий Совета.

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