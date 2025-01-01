Пермский Театр-Тятрик сообщил об отмене спектаклей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В связи с коммунальным инцидентом на ул. Петропавловской в Перми в здании Театра-Тятрика временно прекращена подача воды, поэтому все спектакли, запланированные на 17 августа, отменяются, об этом сообщили в администрации театра и принесли извинения за доставленные неудобства

Зрителям, которые приобрели билеты, будет произведён полный возврат стоимости в течение десяти рабочих дней.

Что касается представлений, назначенных на 16 августа, то они состоятся в соответствии с расписанием.

Напомним, Театр-Тятрик, находящийся в «пирамиде» по адресу ул. Крисанова, 12в, заработал в декабре 2024 года.

Осенью 2025 года в соседней «пирамиде» по ул. Крисанова, 12б планируется открытие новой сцены, специализирующейся на спектаклях для подростков и молодёжи.

