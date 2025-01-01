Сотрудники МЧС поблагодарили пермского школьника за помощь во время пожара Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ГУ МЧС по Пермскому краю

Выяснились подробности пожара, который вспыхнул в многоквартирном доме 15 августа около полночи на ул. Пушкарской в Перми. Оказалось, что первым тревогу забил 15-летний школьник Макар Поспелов. Он услышал необычные звуки за стеной и, выглянув из окна, обнаружил возгорание. Не теряя времени, подросток эвакуировал свою семью на улицу и затем поспешил предупредить всех жильцов многоквартирного дома о пожаре, охватившем квартиру на первом этаже.

«Девятиклассник не только помог людям эвакуироваться, но и встретил огнеборцев, указал на горящую квартиру и сообщил, что там находится женщина, которая не может выйти самостоятельно», — прокомментировал Валерий Трегубов, руководитель смены 8 специализированной пожарно-спасательной части.

Я с детства мечтаю стать пожарным, поэтому знаю что делать во время пожара. Страшно не было — я очень хотел помочь», — поделился школьник. Также известно, что год назад Макар Поспелов вступил в поисково-спасательный отряд и уже несколько раз помогал в поисках пропавших людей.

Прибывшие на место происшествия пожарные спасли из горящей квартиры четырёх человек: одну женщину вынесли, а двух мужчин и ещё одну женщину вывели из опасной зоны. Дополнительно 30 жильцов сами эвакуировались из задымлённого подъезда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.