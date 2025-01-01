Жалобу на продажу «Мотовилихинских заводов» в Перми рассмотрят в кассации Поделиться Твитнуть

Уроженец Омска Евгений Баранов обратился в Седьмой кассационный суд с жалобой, оспаривая решения судов предыдущих инстанций, которые не сочли незаконной продажу активов ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Баранов утверждает, что процесс реализации имущественного комплекса обанкротившегося предприятия был проведён с нарушениями законодательства. В частности, он указывает на то, что победитель торгов, АО «Ремдизель», и текущий владелец предприятия, АО «Технодинамика», могут быть связаны, так как входят в структуру ГК «Ростех».

Однако Арбитражный суд Пермского края и апелляционный суд пришли к выводу, что заявитель не предоставил достаточно доказательств в поддержку своих аргументов. Суды отметили, что порядок продажи имущества «Мотовилихи» был утверждён собранием кредиторов, а АО «Ремдизель» соответствовало всем критериям, предъявляемым к участникам торгов. Кроме того, суды указали на истечение срока исковой давности.

«Мотовилихинские заводы» специализируются на производстве артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, гражданской продукции, а также занимаются металлургией. Предприятие было признано банкротом в марте 2018 года. В период банкротства большая часть оборонных заказов «Мотовилихи» была сосредоточена в «Специальном конструкторском бюро». Весной 2024 года СКБ стало ключевым предприятием компаний, ранее входивших в состав ПАО «Мотовилихинские заводы».

