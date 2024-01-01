Александра Пермякова Апелляция подтвердила законность продажи имущества «Мотовилихинских заводов» Уроженец Омска оспаривал результаты торгов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал уроженцу Омска Евгению Баранову в удовлетворении жалобы на решение первой инстанции. Баранов пытался оспорить законность торгов о продаже имущества ПАО «Мотовилихинские заводы».

В марте 2024 года Евгений Баранов * , по данным «Коммерсантъ-Прикамья», обратился в Арбитражный суд с заявлением к конкурсному управляющему машхолдинга Андрею Берсеневу.





Баранов считал, что ответчик незаконно включил в состав единого лота, в котором продавалось имущество Мотовилихинского завода**, шесть зданий на территории по ул. 1905 года, 35, которые являются объектами культурного наследия. Из-за этого претендовать на эти объекты недвижимости смогли только юрлица, которые имеют лицензии на производство вооружения и военной техники. Таким образом, круг участников торгов, по его мнению, был незаконно ограничен. И он не смог подать заявку на участие в торгах. Баранов требовал считать торги недействительными.





В августе Арбитражный суд Пермского края в удовлетворении требований уроженцу Омска отказал. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу Баранова на это решение без удовлетворения.





*В сервисе Kartoteka.ru есть сведения, что Баранов владел ныне ликвидированными омскими ООО «Альбион» и ООО «Фактория» (оптовая торговля, торговля лесо- и стройматериалами), а также столичными ООО «Первый правовой центр» (деятельность в области права) и ООО «Тригон» (строительство автодорог).





**ПАО «Мотовилихинские заводы» — один из крупнейших заводов по производству артиллерийских систем в стране. Предприятие признано банкротом в марте 2018 года. Основным кредитором ПАО являлось ООО «РТ-Капитал» («дочка» ГК «Ростех»). В сентябре 2023-го производитель бронемашин из Набережных Челнов — АО «Ремдизель» — выкупил на торгах имущественный комплекс «Мотовилихинских заводов» за 1,2 млрд руб.

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