Три автомобиля нетрезвых водителей из Прикамья отправили на СВО

фото предоставлено теруправлением Росимущества

Три машины, изъятые у нетрезвых водителей в Пермском крае, направлены в зону специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, сообщили в региональном управлении Росимущества.

В ведомстве уточнили, что транспортные средства переданы движению «Народный фронт» с целью обеспечения потребностей военнослужащих, находящихся в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

С начала 2025 года у жителей Пермского края, задержанных за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в пользу государства было конфисковано уже 240 автомобилей. Наибольшее количество подобных нарушений зафиксировано в городах Чусовой, Березники и Соликамск.

