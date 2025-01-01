Футбольный клуб «Амкар Пермь» заключил соглашение с Кириллом Корольковым Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Контракт с клубом «Амкар Пермь» подписал полузащитник Кирилл Корольков, сообщили в пресс-службе ФК.

Уроженец Якутска Кирилл Корольков родился 1 августа 2001 года. Он является воспитанником академии московского «Торпедо». В его послужном списке значатся такие команды, как белгородский «Салют», «Кубань-Холдинг», ивановский «Текстильщик» и таганрогский «Форте». Предыдущий сезон он отыграл за костромской «Спартак», вместе с которым добился повышения в классе, выйдя в Первую лигу в июне 2025 года.

24-летний игрок центра поля будет играть под №10. Контракт рассчитан на год.

Ранее сообщалось, что лучший снайпер пермского «Амкара» Артём Котик вернулся в команду.

