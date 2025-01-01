На юге Прикамья простились с участником СВО Анатолием Каплиным Обстоятельства его гибели не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Куединского муниципального округа

В администрации Куединского муниципального округа сообщили о гибели в ходе СВО земляка Анатолия Каплина. Информация размещена в официальной группе муниципалитета в соцсетях.

С военнослужащим простились 15 августа. Где и как он погиб, местные власти не уточнили. Также не сообщается о его семейном положении.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», на СВО погибли три военнослужащих из Нытвенского округа: Виталий Хохлов, Захар Вахрин и Александр Артёмов.

Всех их похоронили в один день, 14 августа, на малой родине.

