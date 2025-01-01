На юге Прикамья простились с участником СВО Анатолием Каплиным
Обстоятельства его гибели не уточняются
В администрации Куединского муниципального округа сообщили о гибели в ходе СВО земляка Анатолия Каплина. Информация размещена в официальной группе муниципалитета в соцсетях.
С военнослужащим простились 15 августа. Где и как он погиб, местные власти не уточнили. Также не сообщается о его семейном положении.
В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Как ранее писал «Новый компаньон», на СВО погибли три военнослужащих из Нытвенского округа: Виталий Хохлов, Захар Вахрин и Александр Артёмов.
Всех их похоронили в один день, 14 августа, на малой родине.
