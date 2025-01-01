В Прикамье простились с погибшим на СВО Александром Артёмовым
Его похоронили в Нытвенском округе
В зоне проведения спецоперации погиб уроженец Нытвенского округа Александр Артёмов. Он был убит при исполнении воинского долга. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.
Дата его смерти и обстоятельства гибели не уточняются.
Похороны военнослужащего состоялись 14 августа на его малой родине в д. Луговая. В последний путь солдата провожали родственники и земляки, которые собрались в здании клуба (бывшая Батуровская школа).
Администрация Нытвенского округа выразила соболезнования всем родным и близким погибшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.