В Нытвенском округе Прикамья 14 августа похоронят двух погибших на СВО солдат

фото предоставлены администрацией Нытвенского округа

В администрации Нытвенского округа Пермского края с прискорбием сообщили, что в зоне СВО погибли двое местных жителей — Виталий Хохлов и Захар Вахрин. Их похоронят в один день — 14 августа.

«Они пали смертью храбрых, будучи до конца верными воинской присяге, проявив мужество, стойкость и героизм», — говорится в сообщении муниципалитета. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащих.

Прощание с рядовым Виталием Хохловым состоится в Доме культуры п. Уральский (ул. Набережная, 23). Начало церемонии в 09:00, гражданской панихиды — в 10:00.

Проведение церемонии прощания с Захаром Вахриным запланировано в здании школы с. Сергино (ул. Перспективы, 1). Начало в 13:00, гражданская панихида в 14:00.

