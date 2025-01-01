В Гайнском округе Прикамья появился свой автоклуб Это девятый передвижной культурный центр в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Гайнский муниципальный округ, самый северный из округов Пармы, получил прекрасный подарок в честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа — передвижной многофункциональный культурный центр, для краткости называемый автоклубом.

Автоклубы — это полноценные культурные центры, оснащённые сценой-трансформером и мультимедийной аппаратурой, базирующиеся на микроавтобусе «ГАЗель». Благодаря этой технологии можно устроить концерт, театральный спектакль или кинопоказ в любом, даже самом отдалённом населённом пункте. Специализированный автобус оборудован всевозможными современными техническими средствами: здесь и спутниковая связь, и видеопроекция, и световая и звуковая аппаратура. Это не клуб в привычном понимании, поскольку зайти в него нельзя: автомобиль приезжает и раскрывается, как конфетная коробка, превращаясь в сцену на колёсах, а зрители располагаются снаружи.

«Автоклуб открывает перед нами огромные перспективы для организации мероприятий и повышения качества жизни жителей наших посёлков», — комментирует событие глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.

На территории Гайнского округа 39 населенных пунктов, а дома культуры есть только в 18. В остальные культура будет доставлена на колёсах. Собственный автоклуб очень важен не только для зрителей, но и для творческих работников муниципального округа. Первые выезды они планируют в самое ближайшее время.

2026 год — год 100-летия Гайнского округа. Праздничные программы состоятся в самых отдалённых северных территориях Пермского края, и автоклубу придётся потрудиться.

Новый автоклуб — уже девятый в Пермском крае. Автоклубы работают в Лысьвенском, Чусовском, Кунгурском, Верещагинском, Чайковском и Юсьвинском, Пермском округах и в Пермском доме народного творчества «Губерния».

Первые такие машины были закуплены для Пермского края в 2020 году в рамках национального проекта «Культура». Краевой бюджет активно участвовал в софинансировании их приобретения, и сейчас программа продолжается уже в рамках национального проекта «Семья». Кстати, покупка автоклуба для Гайнского округа была сделана как раз в рамках софинансирования из регионального и местного бюджетов.

Министерство культуры Пермского края

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.