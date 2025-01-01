В Индустриальном районе Перми провели обкатку трамвайных путей новыми вагонами В августе власти обещают запустить движение от школы №107 до Стахановского кольца Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми городские власти провели обкатку трамвайных путей новыми вагонами на реконструируемом участке ул. Мира.

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, по поручению губернатора в течение августа будет запущено движение на участке от школы №107 до Стахановского кольца.

«Полноценно движение запустим после укладки путей на улицах Карпинского и Крисанова. Здесь уже уложена рельсошпальная решетка и современные спецчасти. Ведётся укладка плит и обособление путей бордюром. Это позволит трамваям двигаться быстрее и безопаснее», — написал Соснин в своём телеграм-канале.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце мая начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин сообщил, что работы по реконструкции трамвайных путей на улицах Крисанова и Карпинского должны завершиться до конца 2025 года. В эти же сроки должен быть закончен ремонт путей на ул. Мира.

