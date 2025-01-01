С 1 сентября вводится новый порядок освидетельствования на опьянение водителей
С 1 сентября в России вступает в силу обновленная процедура проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Введено ограничение по времени для предоставления образца мочи для химико-токсикологического анализа – 30 минут с момента получения направления. Превышение этого срока приведёт к необходимости проведения анализа крови.
Кроме того, в направлении на освидетельствование теперь обязательно указываются сведения о принимаемых лекарственных препаратах. Медицинские учреждения обязаны обеспечивать сохранность биологических образцов в течение трёх месяцев, начиная с даты выдачи соответствующего заключения.
