С 1 сентября вводится новый порядок освидетельствования на опьянение водителей

С 1 сентября в России вступает в силу обновленная процедура проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Интервал между измерениями алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи алкотестера теперь расширен: если ранее он составлял от 15 до 20 минут, то с 1 сентября он будет варьироваться от 15 до 25 минут.

Введено ограничение по времени для предоставления образца мочи для химико-токсикологического анализа – 30 минут с момента получения направления. Превышение этого срока приведёт к необходимости проведения анализа крови.

Кроме того, в направлении на освидетельствование теперь обязательно указываются сведения о принимаемых лекарственных препаратах. Медицинские учреждения обязаны обеспечивать сохранность биологических образцов в течение трёх месяцев, начиная с даты выдачи соответствующего заключения.

