Завершено межевание участков для многодетных семей в посёлке под Пермью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В п. Красный Восход (Пермский МО) завершилось установление границ земельных наделов, предназначенных для многодетных семей. Специалисты выполнили точное определение и фиксацию на местности границ 109 земельных участков.

Как отметили в администрации Перми, благодаря этому, новые собственники имеют чёткое представление о границах своей земли, что позволяет им начать планирование строительства жилья и обустройство территории.

Кадастровые инженеры осуществили не только необходимые измерения и подготовку документации, но и лично проинформировали каждую семью о границах их земельного надела. По запросу владельцев возможна установка дополнительных указателей границ.

Напомним, жеребьёвка для распределения земельных участков в п. Красный Восход среди многодетных состоялась 7 августа. Площадь земельных наделов варьируется от 466 до 599 кв. м. Вид разрешённого использования — для садоводства. Допускается строительство садового дома с площадью застройки не более 30% от размера участка и высотой до трёх этажей. На всех участках есть техническая возможность подключения к электроэнергии и газоснабжению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.