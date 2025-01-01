Более ста многодетных семей Перми получили земельные участки под Усть-Качкой Участки предназначены для садоводства Поделиться Твитнуть

Фото: СИБДОМ sibdom.ru

В Центральной городской библиотеке им. Пушкина 7 августа в 10:00 состоялась жеребьёвка для распределения земельных участков среди многодетных семей Перми. Об этом сообщает администрация Перми.

Хозяева появились у 109 участков, расположенных в посёлке Красный Восход вблизи курорта Усть-Качка. Площадь земельных наделов варьируется от 466 до 599 кв. м. Вид разрешённого использования — садоводства. Допускается строительство садового дома с площадью застройки не более 30% от размера участка и высотой до трёх этажей.

На всех участках есть техническая возможность подключения к электроэнергии и газоснабжению.

В жеребьёвке приняли участие семьи, подавшие заявление на получение в собственность участка из альтернативного перечня, который был создан для увеличения количества земельных наделов для многодетных.

