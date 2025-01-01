Аварийные дома на улице Индустриализации в Перми снесут до конца года Поделиться Твитнуть

аварийный дом на ул. Индустриализации

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин провёл осмотр аварийных домов №12, 14, 16 и 18 на ул. Индустриализации в Мотовилихинском районе. Три из них (№14, 16 и 18) были полностью расселены в июне. Дом №12 планируется расселить в рамках программы комплексного развития застроенной территории. В настоящее время в домах №14 и 16 ограничен доступ посторонних в нежилые помещения.

«Дал указание департаменту ЖКХ осуществить снос зданий №14, 16 и 18, а также выполнить планировку территорий до конца текущего года», — сообщил градоначальник.

Эдуард Соснин также оценил ход ремонта муниципального жилого фонда, предназначенного для временного проживания. В доме №37 по ул. Петропавловской в муниципальных квартирах установили новые двери, переклеили обои, обновили потолки и напольные покрытия. Мэр поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства и управлению жилищных отношений совместно с управляющей компанией разработать план ремонта общих зон.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.