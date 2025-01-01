На участке будущего «Пермь-Сити» на Локомотивной определили зону КРТ Её будет развивать застройщик «Кортрос» Поделиться Твитнуть

ансамбль «СИТИ» / фото: ГК «Кортрос»

В комиссию по землепользованию и застройке обратилось краевое минимущества с заявлением на установление зоны КРТ на незастроенном земельном участке по ул. Локомотивной. Территория в м/р ДКЖ расположена рядом со строящейся «Пермь Ареной».

Комиссия одобрила предложение, проект направили на утверждение в краевое правительство.





Согласно публичной кадастровой карте, площадь участка составляет 2,56 га. На нём, напомним, планируют построить «Пермь-Сити» с высотками до 40 этажей. Участок под КРТ был выставлен на торги , начальная цена — 14,09 млн руб., шаг аукциона — 704,95 тыс. руб. Срок действия договора составит шесть лет.





Аукцион не состоялся ввиду отсутствия фактической процедуры торгов. Договор будет заключён с единственным допущенным к торгам участником — ГК «Кортрос».





Проектом необходимо предусмотреть строительство комплекса с технопарком, гостиницей, спа-зоной, фитнес-центром и конференц-залами, панорамным рестораном, торговыми помещениями, смотровой площадкой и парковками.

