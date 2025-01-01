Алёна Бронникова Договор о реновации участка под «Пермь-Сити» заключат со структурой «КОРТРОСа» Срок реализации проекта – шесть лет Поделиться Твитнуть

ансамбль «СИТИ» / фото: ГК «Кортрос»

Договор о комплексном развитии территории (КРТ) на ул. Локомотивной, где было предложено реализовать концепцию застройки «Пермь-Сити» с высотками до 40 этажей, будет заключён со структурой ГК «КОРТРОС». Аукцион на право заключения договора, который должен был пройти 18 июня, признан несостоявшимся.

Согласно опубликованной на торговой площадке информации, заявки на участие в торгах поступили от двух компаний: ООО «СЗ «Квартал 90» (входит в ГК «КОРТРОС») и ООО «ТЭН-Инвест» (Москва). Последнему было отказано в участии из-за несоответствия требованиям, в частности, в связи с отсутствием подтверждающих документов, что организация не является застройщиком проблемных объектов и имеет опыт строительства в рамках КРТ.

Как пояснили в краевом минимущества, договор будет заключён с единственным допущенным к торгам участником. Сам аукцион не состоялся ввиду отсутствия фактической процедуры торгов.

«Решение комиссии: договор заключается с единственным участником, признанным единственным участником аукциона», — сообщается в документации к аукциону.

Начальная цена аукциона составляла 14,09 млн руб. Инвестор займётся реновацией участка площадью 2,56 га на ул. Локомотивной в м/р ДКЖ, рядом со строящейся многофункциональной спортивной ареной. Срок действия договора предусмотрен на шесть лет. Проектом необходимо предусмотреть строительство комплекса с технопарком, гостиницей, спа-зоной, фитнес-центром и конференц-залами, панорамным рестораном, торговыми помещениями, смотровой площадкой и парковками.

Территория находится рядом с масштабным участком под КРТ, которое реализует также «КОРТРОС». В прошлом году компания представила концепцию развития микрорайона с учётом данного участка. Здесь предлагалось разместить ансамбль «Пермь-Сити» со зданиями высотой до 40 этажей.

ООО «Специализированный застройщик «Квартал 90» было зарегистрировано в Перми 26 мая 2025 года. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляющая организация — АО «СЗ «КОРТРОС-Пермь», учредители — ООО «Петровский альянс» из Санкт-Петербурга (доля — 0,1%) и международная компания ООО «Хлоен холдингс» (0,99%), зарегистрированное в Калининграде.

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