Прокуратура начала расширенную проверку бетонного завода в Пермском крае Предприятие не выполняет решение суда

Выбросы бетонного завода в д. Поповка. Фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Бетонный завод в Пермском крае принудят к исполнению решения суда по устранению многочисленных нарушений законодательства в сфере экологии. Об этом сообщили в Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Завод по изготовлению железобетонных изделий в д. Поповка Кунгурского округа работает с 2022 года. Он построен недалеко от жилых домов. В прошлом году суд постановил, что руководство предприятия должно установить очистное оборудование до августа 2025 года. Однако требования организация не выполнила.

В связи с этим природоохранная прокуратура организовала и контролирует процесс принудительного исполнения судебного решения.

Дополнительно, учитывая информацию, опубликованную в СМИ, краевая прокуратура совместно с контролирующими органами проводит расширенную проверку деятельности предприятия.

Ранее «Новый компаньон» писал, что председатель СКР поручил представить повторный отчёт о нарушении прав жителей Поповки. Контроль поручения и хода процессуальной проверки установлен в центральном офисе ведомства.

