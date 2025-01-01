Глава СКР повторно запросил отчёт о выбросе газов и пыли предприятием в Прикамье Организация также нарушала режим тишины Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель СКР поручил представить повторный отчёт о нарушении прав жителей д. Поповки Пермского края.

К Александру Бастрыкину ранее обратилась местная жительница и рассказала, что с 2022 года рядом с жилыми домами работает предприятие по изготовлению железобетонных изделий. Организация выбрасывает цементную пыль, газы, а также нарушает режим тишины.





В прошлом году суд постановил, что руководство предприятия должно поставить очистное оборудование до августа этого года. Требование организация не выполнила, а обращения граждан не помогли в решении проблемы.





Председатель СК РФ дал указание Денису Головкину, руководителю СУ СК России по Пермскому краю, повторно представить промежуточные результаты процессуальной проверки и решение, принятое по итогам.





Контроль поручения и хода процессуальной проверки установлен в центральном офисе ведомства.

