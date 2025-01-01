Опасная продукция обнаружена в 37 социально значимых учреждениях Прикамья Им объявлены предостережения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатм проверок, проведённых с начала 2025 года, специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявили нарушения при поступлении продуктов питания у 37 больниц, школ и детских садов Прикамья.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 7 августа нарушения были зафиксированы в ГБУ ПК «Пермская центральная районная больница». Здесь с 1 января по 6 августа 2025 годане были погашены 562 ветеринарных сопроводительных документов на 8,1 т молочной, мясной и рыбной продукции, 5,7 тыс. шт. куриного яйца.

Такие же нарушения специалисты Управления выявили в ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №1», МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Тёплая гора, МАОУ «ПКШ № 1», МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 69 г. Перми», МБОУ «Чазевская ООШ».

В ведомстве пояснили, что все эти факты являются нарушением Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и не подтверждают качество и безопасность поступающей в пищу продукции.

Всем организациям специалисты Управления объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области ветеринарии.

