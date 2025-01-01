В Голом Мысу в Перми хотят возвести гостиничный парк
Ранее на этом месте располагалась лыжная база «Звезда»
На месте бывшей лыжной базы «Звезда» на ул. Апрельской планируют возвести гостиничный парк. С таким заявлением бизнесмен Александр Михалев, владелец базы отдыха «Зеленино», обратился в комиссию по землепользованию и застройке.
Михалев обратился для получения разрешения на использование территории под «гостиничное обслуживание». Участок площадью 4,7 га относится к рекреационно-ландшафтной зоне Р-2.
Согласно проектной документации, на территории должны появиться арт-объекты, гостевые дома в виде треугольника и полусферы. Кроме того, ранее вопрос об организации заезда на территорию был рассмотрен на рабочей группе, и по итогу было принято положительное решение.
Комиссия поддержала заявление Михалева.
Ранее «Новый компаньон» также писал, что собственник санатория «Сосновый бор» планирует реконструировать территорию.
