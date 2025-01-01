Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский режиссёр поставит спектакль по роману Алексея Иванова в Челябинске Дмитрий Огородников по-прежнему работает не только в Коми-Пермяцком драматическом театре Поделиться Твитнуть

"Блуда и МУДО". Эскиз декорации. Фото: kamerata.ru

На сайте Челябинского камерного театра появился анонс спектакля «Блуда и МУДО» (16+) по одноимённому роману Алексея Иванова. Премьера назначена на 19 и 20 сентября.

В анонсе спектакля сказано:

«Поэма с вызывающим названием. Так сам писатель Алексей Иванов определил жанр «Блуда и МУДО». А литературные критики после публикации романа сразу внесли его в лонг-лист «Национального бестселлера».

Рассказанная история порой кажется нарочито бытовой, местами даже грубоватой, фривольной. А как ещё описать события, разворачивающиеся вокруг заселения несуществующих детей во вполне приземлённый летний лагерь советского образца. И в этих обстоятельствах как раз и проявляется человеческая натура: жажда власти, денег, желание обладать!

Но главное здесь не в том, как приспосабливаются герои к новым реалиям современной страны, когда подмена понятий становится привычным делом. Автор и режиссёр спектакля рассуждают, что несмотря на сложные поиски смыслов в реальности, в конце концов приходит понимание, что человеку нужен человек! И этот самый человек очень боится остаться один…»

Постановку в Челябинском камерном театре готовит пермский режиссёр Дмитрий Огородников вместе со своим постоянным соавтором — художницей Ульяной Глумовой.

Как уже сообщал «Новый компаньон», 11 августа Дмитрий Огородников был представлен коллективу Коми-Пермяцкого национального драматического театра в качестве главного режиссёра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.