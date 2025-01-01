Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Главным режиссёром Коми-Пермяцкого драматического театра стал Дмитрий Огородников Театр в Кудымкаре обнародовал планы на юбилейный сезон Поделиться Твитнуть

Юлия Беляева, Анатолий Четин и Дмитрий Огородников. Фото: Коми-Пермяцкий драматический театр

11 августа на традиционном собрании труппы перед началом нового театрального сезона коллективу Коми-Пермяцкого национального драматического театра представили нового главного режиссёра.

Им стал Дмитрий Огородников. Читателям «Нового компаньона» это имя хорошо знакомо: режиссёр много работал в пермском Камерном театре «Новая драма» и в губахинской «Доминанте». Кудымкарскому зрителю он известен как участник первой режиссёрской лаборатории «Живая классика» (2017 год).

Дмитрий Огородников — пермяк, выпускник Пермского института искусства и культуры, ученик Марины Андреевны Оленёвой. Очень упорный и целеустремлённый творческий человек, много работающий в разных театрах России, к тому же глубоко погружённый в пермскую специфику, в пермский культурный контекст. Спектакли Дмитрия Огородникова идут в Перми, Барнауле, Челябинске, Омске, Севастополе и других городах России. В 2023 году он стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска», но премию в этой номинации в тот год не вручали.

Нового главного режиссёра представили директор театра Анатолий Четин и предшественница Огородникова Юлия Беляева.

Юлии Беляевой, человеку талантливому, искреннему и нестандартно мыслящему, театр многим обязан. В частности, именно она поставила знаменитые, любимые зрителями и понравившиеся критикам спектакли по сказам Павла Бажова. При этом не секрет, что Юлия Беляева, будучи москвичкой, работала в театре наездами, в Кудымкаре она не жила постоянно.

Новый сезон в одном из старейших театров Пермского края — 95-й, и руководство театра позиционирует его как юбилейный.

Запланированы четыре премьеры, в том числе спектакль на коми-пермяцком языке «Кык кöч сьöрын» — «За двумя зайцами» (16+), а также детский новогодний «Щелкунчик» (6+), «Детство» (16+) Максима Горького, имя которого носит театр, и «Вам и не снилось» Галины Щербаковой (16+).

Состоятся два фестиваля: II фестиваль детских любительских театров «Субботин-Пермяк. Мастерские» и VII межнациональный театральный фестиваль «Сообщение».

На сцене Коми-Пермяцкого театра пройдут гастроли Пермского театра оперы и балета, Саранского национального драматического театра, Пермского театра кукол, Лысьвенского драматического театра имени А. Савина, Пермского Театра-Театра.

Театр примет участие в VI Всероссийском молодёжном театральном фестивале имени Валерия Золотухина в Барнауле, в фестивале национальных театров «Ласточка» в Чебоксарах, в фестивале-лаборатории региональных театров «Камский» (Губаха). В октябре спектакли «Прошлым летом в Чулимске» (18+) и «Живи и помни» (18+) будут представлены экспертам Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.