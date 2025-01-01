Следователи СК выясняют подробности инцидента на Красавинском мосту в Перми Несовершеннолетний упал в Каму, но его успели спасти Поделиться Твитнуть

В Перми сотрудники СУ СКР по Пермскому краю выясняют обстоятельства инцидента, случившегося в июле в Кировском районе, когда молодой человек упал в Каму с моста.

Следователи Кировского района Перми ищут свидетелей происшествия, которое произошло 14 июля. В тот день с Красавинского моста в Каму упал несовершеннолетний парень. В момент инцидента рядом проплывал теплоход «Москва-210», следовавший из Перми I в п. Заречная и обратно. Спасти молодого человека помогли пассажиры и команда теплохода.

В пресс-службе СК по региону просят свидетелей, которые находились в тот день на теплоходе, связаться со следственным отделом Кировского района Перми (ул. Кировоградская, 38) или по тел.: 283-13-23 и 249-54-55.

Ранее «Новый компаньон» писал , что во время внезапно разыгравшейся непогоды 2 августа мужчина спас девушку на Каме. Она упала с сапа и не могла выбраться. Происшествие случилось в Березниковском округе.

