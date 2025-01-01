Во время шторма житель Прикамья спас упавшую с сапа в Каму девушку Поделиться Твитнуть

Житель Прикамья во время внезапно разыгравшейся непогоды 2 августа спас девушку на Каме. Она упала с сапа и не могла выбраться. Сообщение распространило сообщество в соцсети ВКонтакте «Типичные Березники».

«Владислав, который отдыхал на реке с семьёй — женой и двумя детьми, не раздумывая, бросился в бушующую реку и вытащил её на берег! Его доченька, переживая за папу, даже заплакала, а жена стойко ждала мужа на берегу. Владислав, ты пример для подражания! Спасибо тебе за отвагу и доброе сердце!» — цитирует издание пост автора Ксении Грин.

Ранее сообщалось, что 2 августа в Березниковском округе прошёл шквал с сильным ветром и градом. Были повалены деревья, они перегородили дороги, туристы в окрестностях п. Огурдино и Чёрного озера не могли выехать.

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