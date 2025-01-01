Сильный ветер повалил деревья в Пермском крае И перекрыл выезд туристам Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт»

В Березниковском округе Пермского края непогода 2 августа обернулась серьёзными последствиями для туристов, проводивших время в окрестностях п. Огурдино и Чёрного озера. Мощный ветер обрушился на туристический лагерь, вызвав падение деревьев, что временно отрезало людям путь домой. Информацию и кадры с места событий разместили очевидцы в сообществе «Типичные Березники».

По свидетельствам очевидцев, одно из рухнувших деревьев задело туристическую палатку, однако информации о пострадавших не поступало. На одном из фото запечатлён автомобиль с повреждениями, нанесёнными упавшим стволом.

После того как ветер утих, туристы поняли, что выезд заблокирован упавшими деревьями. Людям пришлось самим заняться расчисткой дорог.

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